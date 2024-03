O escândalo bilionário das obras emergenciais da Prefeitura de São Paulo subiu de patamar com a investigação publicada, nesta segunda (4), pelo UOL, mostrando que, pelo menos, 223 dos 307 contratos têm indícios de conluio para a combinação de preços. Isso sugere uma ação sistemática para transferir grana pública para bolsos de empresas escolhidas pela gestão Ricardo Nunes (MDB), soando como uma "Bolsa Empreiteira". Os repórteres Thiago Herdy, Pedro Canário e Rafael Neves mostram que os valores com indícios de sacanagem somam R$ 4,3 bilhões, ou 87% do total do contratado emergencialmente.