São Paulo, que confirmou 31 mortes por dengue em 2024 e analisa outras 122, decretou estado de emergência por causa da doença. Apesar da covid-19 registrar mais casos e óbitos (pessoal, vacine-se!), e ser bem mais letal, a dengue incapacita por um longo período. Quem já pegou, como eu, sabe como é sofrido. O país já registrou mais de um milhão de casos apenas nos dois primeiros meses do ano, mais da metade do total de 2023. O aumento no número de infecções, que costumamos ver lá pelo mês de abril, ocorreu em janeiro.