A avaliação positiva do governo Lula passou de 40%, em fevereiro de 2023, para 35%, em fevereiro de 2024, enquanto a negativa foi de 20% para 34% no mesmo período. Dois fatores são apontados pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta (6), um crescimento na insatisfação entre os evangélicos e a percepção geral sobre a economia. O segundo ponto deveria acender um sinal de alerta para o governo. O descontentamento de evangélicos com as declarações de Lula sobre Israel por conta do conflito em Gaza são conjunturais e devem perder força em algum momento. Vai ser substituída por outra polêmica, certamente, uma vez que o bolsonarismo usa parte desse grupo democráfico como seu aríete.