Lula festeja, mas trabalhadores de app reclamam que projeto é pró-empresa Uma das reclamações mais frequentes de trabalhadores sobre a proposta do governo Lula que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativos é que ela estabelece remuneração por hora trabalhada, desconsiderando o quilômetro rodado e o tempo de viagem (como acontece nos táxis). A crítica sobre a fórmula do cálculo da chamada remuneração mínima não parte apenas de algumas associações de motoristas, mas circula em grupos de WhatsApp de trabalhadores da categoria aos quais a coluna teve acesso. A maioria defende a regulamentação da categoria, e acha que o governo estava certo em insistir nisso, mas acha que o resultado final beneficiou mais as empresas, como Uber e 99. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto