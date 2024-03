Um recorte da nova pesquisa Genial/Quaest, divulgado com exclusividade por esta coluna, revela como grupo sociais enxergam a prioridade no Brasil dada a pessoas como eles e pessoas diferentes deles nos últimos 20 anos. Com isso é possível analisar a força do ressentimento, instrumentalizado por lideranças políticas, na mobilização de seguidores. Entre os que votaram em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022, 43% acreditam que pessoas como eles passaram a ter menor importância no Brasil nos últimos 20 anos, 42% dizem que nada mudou sobre isso e apenas 9% afirmam que tiveram mais importância.