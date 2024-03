Os bolsonaristas sabem mais que o ex-presidente apoia Ricardo Nunes à reeleição do que os lulistas sabem que o atual presidente apoia Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Isso é o que sugerem dados da pesquisa Datafolha sobre a corrida à capital paulista, divulgada nesta segunda (11). Uma das razões para isso seria que as mensagens eleitorais de Jair correm via redes sociais e aplicativos de mensagens enquanto Lula usa muito a campanha em TV, com outro timing e velocidade.