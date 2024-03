Datafolha: Para ajudar Boulos em SP, Lula terá que resgatar o ?Bolsocaro? A capacidade de Lula transferir votos para Guilherme Boulos, nas eleições municipais em São Paulo, neste ano, depende de seu sucesso (ou fracasso) em transmitir ao eleitorado paulistano que houve uma melhora no poder de compra desde que assumiu o governo federal. Vamos por partes. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda (11), aponta o deputado federal do PSOL e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tecnicamente empatados em três cenários analisados - no principal, o deputado federal tem 30% e o atual prefeito, 29%. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto