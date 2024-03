Enquanto o bolsonarismo se esforça para tentar convencer que a picanha, usada por Lula em sua campanha eleitoral para prometer dias melhores, disparou de preço (quando, na verdade caiu, em média, 8,21% em 12 meses), o problema político está no cotidiano arroz com feijão. O primeiro subiu 30,72%, no mesmo período, e o feijão preto, 20,11%. Apenas no acumulado de 2024, esses dois itens subiram 10,32% e 11,95%, e, considerando só fevereiro, a alta foi de 3,69% e 4,71%, segundo o IPCA, a inflacão oficial, divulgado, nesta terça (12), pelo IBGE.