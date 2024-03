Com PEC das Drogas, Senado protege racismo policial e chacina em favela Em uma decisão tão previsível quanto retrógrada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a proposta de emenda constitucional que reforça a criminalização da posse de qualquer quantidade de droga. Agora, o tema vai a plenário. Certamente, alguns senadores vão celebrar o feito em gostosas gargalhadas, revirando o gelo com o dedo em seu copo de uísque até cair. O avanço da PEC das Drogas ocorre em resposta ao Supremo Tribunal Federal, que analisa uma ação que traz critérios para separar o usuário do traficante de maconha. O próprio presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso tem dialogado com o Senado para apontar a importância dessa separação. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto