Brasil passa vergonha no exterior por causa da violência histórica da PM Menos de uma semana após o governador Tarcísio de Freitas ironizar uma denúncia feita à ONU por conta de violência cometida pela Polícia Militar de São Paulo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tornou público que condenou o Brasil porque a PM-SP executou 12 supostos membros do PCC, em março de 2002, no que ficou conhecida como Operação Castelinho. A vergonha veio dobrada desta vez: O Estado brasileiro também foi condenado pela morte de Antonio Tavares Pereira, membro do MST, em Campo Largo (PR), em maio de 2000. Ele participava de um ato pela reforma agrária na BR-277, perto de Curitiba, quando os manifestantes foram reprimidos pela PM-PR, deixando 185 feridos. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto