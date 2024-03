E eis que a minuta de golpe encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, em janeiro de 2023, era mesmo uma minuta de golpe, apesar do mimimi do mesmo e do chororô do bolsonarismo. Em seu longo depoimento, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes afirmou que a minuta golpista encontrada na casa de Torres é a mesma apresentada por Jair Bolsonaro ao chefes das Forças Armadas na segunda reunião em que ele tentou convencê-los a participar da intentona. Na primeira reunião, também em dezembro de 2022, foi apresentado uma versão mais crua do texto.