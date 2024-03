Não foi apenas o general Braga Netto que tentou pressionar o então chefe do Exército, general Freire Gomes, por ele não ter pulado de cabeça no golpismo ("Oferece a cabeça dele. Cagão"). O próprio Bolsonaro usou um discurso aos seus seguidores para botar a faca no pescoço dos comandantes das Forças Armadas logo após pedir ajuda a eles para dar um golpe de Estado. Jair apresentou a primeira versão do decreto de golpe de Estado aos comandantes das Forças Armadas em reunião no Palácio do Alvorada em 7 de dezembro de 2022.