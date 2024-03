As falsificações nos certificados de vacina de Jair Bolsonaro e de sua filha, Laura, devem ser vistas no contexto do golpe de Estado que o então presidente pretendia dar. Era a garantia de ele poderia permanecer na Flórida durante os atos golpistas de 8 janeiro, criando um álibi para ao seu envolvimento no levante. Desde que bolsonaristas vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, o ex-presidente vem dizendo que não tem nada a ver com a história porque estava nos Estados Unidos no dia. Justificativa pueril, mas que cola com parte de seus seguidores mais radicais e vem sendo usada em seus depoimentos.