Sabe por que é importante relembrar os 60 anos do golpe de 1964? Porque ele continua vivo nos militares que insistem em melar eleições, no discurso cínico de que as Forças Armadas são o poder moderador e na corrupção de fardas limpas com braço forte e mão leve. Mas também segue vivo na tortura pelas mãos de policiais nas periferias, levando adiante os métodos e técnicas que aprenderam na repressão. Com medo de melindrar os militares em um momento em que generais, coroneis e majores são alvo de investigações sobre a conspiração bolsonarista, o governo federal decidiu não aproveitar o 31 de março. E, com isso, o Brasil perde uma chance de discutir coletivamente o que aconteceu há 60 anos, mas também há um ano - o que é condição necessária para que isso volte a se repetir.