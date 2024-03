Vexame dos móveis deveria ser a deixa para Lula esquecer Bolsonaro Lula disse que Bolsonaro levou móveis do Palácio do Planalto pertencentes ao patrimônio público ao final de 2022. Agora, um novo levantamento feito pelo governo federal e revelado pela Folha de S.Paulo mostrou que todos os 261 itens estão lá, em um depósito. O evitável vexame deveria servir para o petista parar de falar de Jair e deixá-lo para a polícia e para a Justiça. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a Presidência da República encontrou todos os 261 bens do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto