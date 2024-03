Os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução ao Conselho de Segurança das Nações Unidas pedindo um cessar-fogo imediato em Gaza vinculado à libertação dos reféns do Hamas, como informa Jamil Chade, no UOL. Ironicamente, o governo Joe Biden vai se distanciando da gestão de Benjamin Netanyahu por motivos eleitorais (parte de sua base democrata não está satisfeita com o genocídio em curso), enquanto os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, vão até Israel e tiram uma foto sorridentes com o criminoso de guerra. Até agora, quase 32 mil palestinos foram mortos e mais de 74 mil ficaram feridos devido aos ataques e ao cerco do governo Netanyahu contra Gaza como resposta aos atos terroristas do Hamas, que deixaram 1139 mortos em Israel e fizeram mais de 200 pessoas reféns.