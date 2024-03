Boulos diz que Censo confirma que centro de São Paulo está abandonado Dados do Censo 2022, divulgados nesta quinta (21), mostram que a região central da capital paulista tem 20,7% de imóveis residenciais desocupados, ou seja, mais que um quinto do total. "Isso ajuda a compreender a situacão em que está o centro hoje, abandonado. E o abandono gera insegurança", afirmou à coluna o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O deputado se refere ao aumento na percepção da insegurança no centro, uma das principais reclamações de moradores, comerciantes e visitantes da região ao prefeito da capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Vale lembrar que sucessivas administrações não deram resposta efetiva às cracolândias, nem em sua dimensão de saúde pública, nem na de segurança pública. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto