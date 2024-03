A reprovação do governo Lula entre os brasileiros que ganham até dois salários mínimos foi de 21% para 29% em um ano, enquanto a aprovação passou de 45% para 40%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (21). Praticamente no mesmo período, a alta acumulada do arroz foi e 30,72% e a do feijão preto, 20,11%, dados do IPCA, a inflação oficial do país. No geral, a aprovação do governo Lula passou de 38% para 35% enquanto a reprovação foi de 29% para 33% em um ano. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos.