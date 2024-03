Mimimi de Cid não muda golpe delatado, mas tenta limpar pecha de traidor Os áudios de um desabafo de Mauro Cid não mudam em nada a investigação da Polícia Federal sobre o golpismo do seu ex-chefe e de seus asseclas militares e civis, uma vez que delações precisam ser comprovadas com outras fontes. Mas diz bastante sobre o medo de Cid, um bolsonarista-raiz, de ser tratado como traíra. Revelados pela revista Veja, os áudios mostram o ex-faz-tudo de Bolsonaro criticando pressão da Polícia Federal, super-poderes do ministro Alexandre de Moraes e vitimizando-se pelo abandono de antigos parças. Vale lembrar que o ex-chefe o abandonou na beira da estrada quando ele amargava uma cana. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto