Prova de que Mauro Cid não tinha intenção alguma de que sua conversa particular criticando a Polícia Federal e Alexandre de Moraes viesse a público foi seu desmaio ao descobrir que voltaria à cadeia. Cid é golpista, mas não é uma toupeira, sabia que publicizar aquilo teria apenas um prejudicado: ele mesmo. Por outro lado, é grande o número daqueles que se veem como beneficiários do mimimi do tenente-coronel e já estão usando-o para tentar deslegitimar as investigações e as instituições por trás delas. Estes celebram o sacrifício involuntário de Cid em nome da causa, ou seja, passar pano ao golpe de Estado.