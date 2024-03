Além de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e do deputado federal Chiquinho Brazão (UB-RJ), suspeitos de serem mandantes da execução de Marielle Franco, em 2018, a operação da Procuradoria Geral da República, da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio também prendeu, neste domingo (24), o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa.

"As prisões são muito reveladoras do Rio: Tribunal de Contas, Câmara dos Deputados e Polícia Civil. Crime, polícia e política andam de mãos dadas no Rio. Isso estava na CPI das Milícias, na Assembleia Legilativa, em 2008, e hoje ajuda a explicar o caso Marielle", afirmou à coluna o presidente da Embratur e ex-deputado federal Marcelo Freixo.