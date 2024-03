Israel reclama que ONU tolheu seu direito de cometer genocídio em Gaza O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução demandando cessar-fogo imediato em Gaza após cinco meses de fracassos. Essa foi a parte fácil. A difícil vai ser forçar o governo Benjamin Netanyahu a cumpri-la. Até porque sua permanência no poder agora depende da guerra, não da paz. Após ter protagonizado um dos maiores fiascos da história de Israel, falhando em prever o ataque terrorista do Hamas, que matou mais de 1,1 mil pessoas e fez duas centenas de reféns, Netanyahu adotou uma política de limpeza étnica sobre Gaza. Aposta que se derramar sangue palestino o suficiente, conquistará popularidade o suficiente para ficar. E chama de racista qualquer sensato que critique o Hamas, mas também as mortes de palestinos - que já passam de 32,3 mil. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto