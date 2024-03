Sempre há um chinelo velho para um pé cansado. Obedecendo ao ditado, um grupo de colegas conseguiu adiar a análise pela Câmara da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser mandante da execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 2018. O pai da ideia, Gilson Marques (Novo-SC), reclamou de "pressa" para avaliar o caso. Ironicamente, a reclamação ecoa críticas que nós, jornalistas, ouvimos nos últimos seis anos da pessoas envolvidas na investigação da morte de Marielle no Rio. Que o crime era complexo, que a sociedade precisava entender que a polícia estava se esforçando, que as coisas não podiam ser feitas com pressa, nem no "afogadilho" — outro termo usado por Marques.