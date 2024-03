Bolsonaro nem foi denunciado ainda por golpe de Estado e já testa formas de fugir da Justiça, como os dois dias em que permaneceu escondido na Embaixada da Hungria. Lula, já condenado, mesmo com pedidos de aliados e convites de nações estrangeiras, bateu o pé e disse que não fugiria. Ele chegou ao local no dia 12 de fevereiro após ter o passaporte retido. Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-presidente se encontrando com o embaixador Miklos Halmai, representante do autocrata Viktor Orbán, segundo reportagem do jornal The New York Times. Na prática, houve um pocket asilo a Bolsonaro, uma vez que terreno de embaixada conta, por convenções internacionais, com imunidade.