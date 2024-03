O general Augusto Heleno contou, na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, que pretendia infiltrar agentes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) na campanha de Lula. Mal sabia que ele mesmo tinha sido alvo de monitoramento pelos próprios subordinados. Espião que espiona espião também tem 100 anos de perdão? Há quem torça por isso. A informação de que seu telefone funcional foi arapongado pelo programa israelense First Mile, que rastreia a movimentação, foi revelada por Renata Agostini, no jornal O Globo, nesta quarta (27). Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele mandava no chefe da Abin, o hoje deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL-RJ).