O governador Cláudio Castro (PL) "cortou" o presidente Lula de uma foto em que ele aparece com o presidente francês Emmanuel Macron. Ninguém ficaria sabendo se o roteirista desta grande chanchada chamada Brasil não tivesse "esquecido" a inconfundível mão do petista com quatro dedos no centro. A escolha do enquadramento, que tentou e não foi competente para excluir Lula, é o puro suco do Brasil polarizado.