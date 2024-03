Ao defender perdão a golpista, 31% acham que bandido bom é bandido impune O Datafolha apontou que 63% do Brasil são contra passar a mão na cabeça de quem tentou golpe de Estado, discordando de Bolsonaro - que defendeu esse perdão pensando, claro, em si mesmo. Bem, não fazem mais do que sua obrigação como ser humano. "Uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação!", pediu o ex-presidente, em cima do trio elétrico para uma multidão de seguidores em 25 de fevereiro. Sob a justificativa de "pacificar" o país, ele tentou convencer a turma que faltou às aulas de História que o melhor é um arranjo para não puni-lo pelos crimes que cometeu. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto