Generais não foram punidos em 1964, mas prisão os espera por golpe de 2023 O Brasil deve conseguir mandar para o xilindró alguns generais por conspirarem para manter Jair Bolsonaro no poder mesmo após ele perder a eleição de 2022. Pelo menos é o que aponta Dada a quantidade de material reunido pela Polícia Federal, Os candidatos mais bem cotados nas casas da apostas, até o momento, são Braga Netto e Augusto Heleno. Poderia ser mais. Mas, no final, os dois devem ser os anéis a serem sacrificados por uma instituição que não aceita perder os dedos. É um começo, apesar de não bastar. Principalmente para um país que passou por 21 anos de ditadura civil-militar e não viu membros da cúpula de suas Forças Armadas amargando uma cana pela morte e tortura de críticos ao regime. Ou por causa da corrupção que grassava bandida em negociatas verde-oliva. Ou ainda pela pilhagem do meio ambiente, a escravização na Amazônia e a porrada sobre sindicatos, políticas úteis aos sócios empresariais dos militares. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto