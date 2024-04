No dia em que o golpe (ou "revolução", para os simpatizantes) de 1964 completou 60 anos, Jair Bolsonaro fez silêncio sobre o assunto em suas redes sociais. Ele, que é um dos maiores defensores da "Gloriosa", não discorreu sobre ela no X (antigo Twitter), no Facebook, no Instagram e nos seus principais canais no Telegram e no WhatsApp. Preferiu falar da Páscoa e de sua passagem por Balneário Camboriú, onde seu filho 04, Jair Renan, tentará uma cadeira na Câmara dos Vereadores.