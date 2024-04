Com assassinato e fuga, Porsche vira licença para rico matar em São Paulo Fernando Sastre de Andrade, de 24 anos, matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, na madrugada deste domingo (31), no Tatuapé, zona leste de São Paulo. A arma foi cara: um Porsche 911 Carrera, ano 2023, avaliado em R$ 1,3 milhão, que bateu em alta velocidade no Renault Sandero, causando fraturas múltiplas em Viana. E isso nem é a parte desconcertante do caso. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto