Golpe de Bolsonaro livraria Moro de vexame no Paraná e o colocaria no STF? O senador Sérgio Moro deve ter o mandato cassado por abuso de poder econômico na eleição de 2022 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, decisão que deve ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A lição deixada pelo episódio não é apenas de que ninguém está acima da lei, mas também a de que não temos total compreensão das consequências se Bolsonaro tivesse sido bem-sucedido com o golpe que planejou. Moro entrou na política eleitoral ainda usando toga. À frente da Lava Jato, o paranaense de Maringá condenou Lula, abrindo caminho para a vitória de Bolsonaro ao tirar o petista da eleição de 2018 e mantê-lo preso por 580 dias. Foi escolhido ministro da Justiça e da Segurança Pública - cargo que ele acreditava ser um pedágio que ele pagaria em direção ao STF. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto