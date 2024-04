Até indicado por Bolsonaro ao STF vê golpismo em poder moderador de militar Colocado por Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça votou contra a interpretação golpista de que o artigo 142 da Constituição Federal confere às Forças Armadas uma espécie de "poder moderador". Ou seja, uma função de árbitro e xerife sobre os demais poderes. Isso mostra que o apoio a Jair tem limites. A interpretação mirabolante é um dos pilares do golpismo bolsonarista, demandado em faixas carregadas por uniformizados com o amarelo-CBF e em orações na porta de quartéis. Vem sendo amparada por juristas alinhados ao ultraconservadorismo e à extrema direita, mas rechaçada por quem está ancorado na democracia e na realidade. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto