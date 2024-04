Em SP, PM é servil a motorista de Porsche e violenta com cadeirante pobre No intervalo de poucas horas, o Estado de São Paulo assistiu a uma comparação bastante didática que explicou o funcionamento do seu sistema de segurança pública. Um homem cadeirante foi espancado por policiais militares ao tentar defender seu filho negro - que foi agredido e eletrocutado com tasers, antes de ser colocado em uma viatura e levado embora de sua residência simples, no dia 1º de abril, em Piracicaba, interior paulista. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto