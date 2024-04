Arthur Torres Rodrigues Navarro, de 33 anos, que matou o entregador de aplicativo Hudson de Oliveira Ferreira após atingi-lo com o seu Porsche Cayenne de R$ 1,2 milhão, em alta velocidade, e fugir sem prestar socorro, em Campo Grande (MS), apresentou-se à Polícia Civil nesta sexta (5). Em depoimento, disse que não percebeu a colisão. Ficará livre durante o inquérito. Seu carro foi apreendido. A batida ocorreu no dia 22 de março e Hudson agonizou no hospital por dois dias. Na certidão de óbito ao qual a coluna teve acesso, as causas da morte foram politraumatismo por ação contundente devido à colisão automobilística e embolia pulmonar.