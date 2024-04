Trabalho doméstico é a atividade com o maior número de novos nomes da atualização da "lista suja" do trabalho escravo, como é conhecido o cadastro de empregadores responsabilizados por esse crime, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira (5). A escravidão doméstica representa 43 dos 248 novos relacionados, nesta que é a maior inserção de empregadores já registrada desde a criação da base de dados, em novembro de 2003. Em segundo lugar, ficou a criação de animais, incluindo fornecedores do JBS e uma tradicional churrascaria paulistana.