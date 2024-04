A operação do Twitter por aqui nunca foi rentável como a do Google e da Meta. E ela tende a ficar ainda mais cara uma vez que o Brasil vem tentando impor às plataformas um padrão de cuidado semelhante ao que ocorre em países na Europa, o que demanda departamento jurídico e curadoria humana. E Elon Musk se incomoda em investir mais. Em meio aos ataques a Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Musk disse que fechará a empresa no Brasil mesmo que isso prejudique o seu lucro. A realidade pode ser o oposto: a manutenção da operação no Brasil tende a ser cada vez menos rentável e, portanto, menos interessante caso ele tenha que seguir a lei. E isso em um contexto em que a empresa despencou em valor de mercado nos EUA desde que ele a comprou, com queda em receitas publicitárias.