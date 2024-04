Ataques a Flávio mostram que bolsonaristas são mais bolsonaristas que ele O senador Flávio Bolsonaro, primogênito de Jair, vem sendo chamado de "Frouxonaro" por parte da sua própria militância nas redes descontente com a entrevista que deu ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda (8). Avaliam que não foi bolsonarista o bastante. O problema é que (alerta de spoiller) ninguém nunca é, nem o próprio clã. Ele está sendo duramente criticado por não ter defendido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu no Tribunal Superior Eleitoral durante o processo que levou à inelegibilidade de Jair Bolsonaro e vem conduzindo os inquéritos relacionados a atos antidemocráticos, milícias digitais e a tentativa de golpe entre 2022 e 2023. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto