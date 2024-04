O ex-juiz, ex-ministro e senador Sergio Moro (UB-PR) passou pela parte fácil do calvário contra a cassação de seu mandato por abuso de poder econômico. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná o manteve no cargo. Agora, recursos vão levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral - onde ele terá enfrentará uma pedreira. Se os advogados da federação PT, PC do B e PV ou do PL abrirem mão de pedidos de embargo de declaração ao TRE-PR, o caso subirá mais rapidamente para Brasília. Garantindo, aliás, que a acão seja julgada ainda com Alexandre de Moraes à frente da Presidência do TSE.