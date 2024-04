A Câmara avalia, nesta quarta (10), se chancela a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido), acusado de ordenar a execução de Marielle Franco, ou se usa a sua disputa com o Supremo Tribunal Federal e com Alexandre de Moraes para tirá-lo da cadeia. Se liberá-lo, dará um péssimo recado à sociedade: mandatos de deputados servem sim para cometer ou acobertar crimes comuns. A Constituição determina que mandatos são invioláveis civil e penalmente, com exceção de casos de prisão em flagrante por crime inafiançável. A Câmara dos Deputados tem que, portanto, decidir se endossa a prisão preventiva decretada pelo pelo relator Alexandre de Moraes e depois confirmada pela Primeira Turma do STF.