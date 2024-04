Faltaram 20 votos para a Câmara dos Deputados pular naquele alçapão que jaz no fundo do poço. Por 277 votos a 129, o plenário manteve a prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão (hoje, sem partido, ex-União Brasil) que havia sido decretada pelo Supremo Tribunal Federal. O colega é apontado como o responsável por ordenar a morte da vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018 e interferir nas investigações do crime. Um dos grupos mais aguerridos na luta para libertá-lo foi o dos bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro chegou a gravar um vídeo defendendo a soltura. E depois votou por ela, junto com aliados revelantes do ex-presidente, como Pastor Marco Feliciano (PL-SP), Ricardo Salles (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP), Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), Marcel Van Hattem (Novo-RS), Gustravo Gayer (PL-GO), Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), General Pazuello (PL-RJ), Osmar Terra (MDB-RS), Zé Trovão (PL-SC), Carolina de Toni (PL-SC), Mario Frias (PL-SP), Helio Lopes (PL-RJ), Chris Tonietto (PL-RJ), Luiz Phelippe de Orleans e Bragança (PL-SP), Otoni de Paula (MDB-RJ), Delegado Éder Mauro (PL-PA), Alberto Fraga (PL-DF), Bia Kicis (PL-DF), Abilio Brunini (PL-MT), Bibo Nunes (PL-RS), Alexandre Ramagem (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG), Carlos Jordy (PL-RJ), entre outros.