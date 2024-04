Mais de 1,2 mil denúncias de casos de trabalho análogo ao de escravo deixaram de ser apuradas, desde janeiro, por conta de um protesto de auditores fiscais do trabalho. Eles exigem que o governo federal cumpra um acordo firmado com a categoria em 2016. Com isso, pessoas estão deixando de ser resgatadas pelo poder público. Há grupos e profissionais dedicados ao tema nas Superintendências Regionais do Trabalho nos estados que estão paralisados. E as equipes nacionais do grupo especial de fiscalização móvel estão operando parcialmente. Minas Gerais, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro e Goiás são unidades com grande quantidade de denúncias não atendidas.