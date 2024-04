Após tentarem tirar da cadeia o colega Chiquinho Brazão, apontado pela Polícia Federal como o mandante do assassinato de Marielle Franco, bolsonaristas perderam a moral de chamar qualquer ser humano de "defensor de bandidos". Mesmo assim, untados em óleo de peroba, agora acusam Lula nas redes e no Congresso de defender criminosos ao sancionar com vetos a nova "Lei das Saidinhas". O presidente manteve o benefício em datas comemorativas para visitar familiares a quem já está no regime semiaberto e tem bom comportamento, desde que use tornozeleira eletrônica. Há uma grande chance de o Congresso Nacional derrubar o veto, mantendo a saída apenas para trabalho e estudo (o benefício vale para ensinos profissionalizante, médio e superior sendo que a maioria dos presos não tem nem o fundamental completo).