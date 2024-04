Milei abraça Musk e tática bolsonarista para encobrir seu governo ruim Copiando a tática bolsonarista de produzir cortinas de fumaça usando polêmicas vazias para redes sociais a fim de encobrir a incompetência gerencial, o presidente da Argentina, Javier Milei, ofereceu ao bilionário Elon Musk "colaboração no conflito que a rede social X enfrenta no Brasil". Colaboração tanto judicial quanto política. Milei bajula Musk primeiro porque é fã, segundo porque tenta atrair investimentos do empresário em setores como o automobilístico para uma Argentina cambaleante, terceiro porque tenta se colocar como referência ultraliberal em uma América Latina com maioria à esquerda. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto