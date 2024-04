Osvalinda Maria Alves Pereira, 55 anos, lendária guerreira na luta pela terra na Amazônia, faleceu na última sexta (12). Reconhecida nacional e internacionalmente por sua liderança na batalha pela reforma agrária e pela defesa intransigente dos direitos humanos, ela fundou e presidia a Associação de Mulheres do Projeto de Assentamento Areia, no município de Trairão, localizado no Oeste do Estado do Pará, às margens da BR-163. Em 2020, recebeu o prestigiado prêmio Edelstam, da fundação sueca de mesmo nome, que bianualmente celebra ativistas de todo o mundo.