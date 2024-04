O Senado aprovou, nesta terça (16), a proposta de emenda constitucional que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga e mantém com o policial e o juiz o critério para separar usuário de vendedor - decisão, não raro, guiada por racismo. Afinal, no pantone social brasileiro, branco rico é usuário, preto pobre, traficante. Certamente houve entre os 53 senadores que votaram a favor da matéria em primeiro turno e os 52, no segundo, quem celebrasse o feito com um bom copo de álcool - droga legalizada que causa mais mal à sociedade do que a maconha.