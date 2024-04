O Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos, que divulgou relatório citando uma suposta censura à liberdade de expressão ao Brasil e criticando decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes, é presidida por Jim Jordan, deputado apontado como fundamental nos esforços de Donald Trump para tentar subverter as eleições de 2020. Durante as eleições, Jim Jordan acusou o Partido Democrata de "tentar roubar" as eleições e, no dia seguinte ao pleito, afirmou que algo estava errado na Pensilvânia, um dos estados que influenciaram na eleição de Biden. Ele também foi um dos parlamentares que votou pela anulação das eleições, posição derrotada no Congresso.