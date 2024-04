Renda sobe, desemprego cai, mas desgosto está no preço do arroz e do feijão Renda dos domicílios subiu, desemprego caiu, PIB cresceu, juros estão sendo reduzidos. Contudo, isso não se traduziu, necessariamente, em melhora na qualidade de vida dos trabalhadores e, como venho repisando aqui desde o começo do ano, o motivo é o arroz e o feijão, ou seja, do preço dos alimentos que continua nas alturas desde o final do governo Bolsonaro. Discordo das análises que não consideram a percepção sobre o custo de vida como um das questões centrais para a perda de aprovação do governo Lula. Como sempre digo, trabalhadores e suas famílias não comem indicadores econômicos, nem arcabouço fiscal. Isso alimenta outra espécie, os farialimers. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto