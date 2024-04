Após acusar Brasil de censura ao X, Câmara dos EUA vota por censurar TikTok Após divulgar um "relatório" acusando o ministro Alexandre de Moraes e o Brasil de censura ao X/Twitter, a maioria dos membros do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos EUA votou, neste sábado (20), por banir o TikTok do país caso o controle não passe para uma empresa norte-americana. O relatório criticando as instituições brasileiras foi produzido por arquivos repassados pela empresa de Elon Musk, que tem atacado sistematicamente Moraes. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto