Dos manifestantes presentes no ato pró-Bolsonaro, neste domingo (22), no Rio de Janeiro, 56% concordam com a decisão da Câmara dos Deputados que manteve a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão pela morte de Marielle Franco. Batem, assim, de frente com a posição adotada por parlamentares bolsonaristas, que votaram em peso pela soltura do colega. Outros 26% afirmam que não concordavam com a decisão e 18% não sabiam. Os números são resultado de pesquisa realizada pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo durante a manifestação na praia de Copacabana. Foram entrevistadas 368 pessoas e a margem de erro é de cinco pontos.