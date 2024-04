"Se, em um primeiro momento, parte substancial da imprensa séria sentiu cheiro de armadilha [quanto às ações de Elon Musk contra o TSE e o STF], foi só lançar a isca da 'censura prévia' que a coisa degringolou. Do dia para a noite, os mesmos veículos que reconheceram o valioso trabalho da Justiça Eleitoral na proteção da democracia brasileira, passaram a ver no TSE a fonte de todo autoritarismo." A avaliação é do professor de Direito Eleitoral da FGV-SP e um dos fundadores da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político) Fernando Neisser em entrevista à coluna. Para ele, uma parte da imprensa comprou a tese de que a suspensão de perfis e contas das redes sociais por determinação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal representam "censura prévia". E, dessa forma, teriam caído no jogo do bilionário dono do X/Twitter, que vem atacando as instituições.